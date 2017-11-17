Bylock'tan yargılanan 3 kişiye toplam 57.5 yıl hapis cezası verildi

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davalarda tutuklu ve tutuksuz sanıklar mesleklerinden ihraç edilen komiser H.D.T., emniyet amiri H.D., komiser yardımcısı K.T., komiser yardımcısı A.D., komiser yardımcısı B.Y., öğretmen S.Y., avukat H.Ş., öğretmen M.U. ve M.Ç. ile avukatları hazır bulundu.

Ayrı ayrı dosyalarda tek tek yargılanan tüm sanıklar üzerlerine atılı by lock suçlamasını reddederek, beraat ve tahliyelerini istediler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanıkların suçunun sübut bulduğu gerekçesiyle tutuklu sanık B.Y.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 ay, tutuklu sanıklar H.D.T., S.Y., K.T., A.D., H.Ş., H.D., M.Ç. ve tutuksuz sanık M.U.’ya aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası olmak üzere toplam 57 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Ayrıca, tutuklu sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre göz önünde bulundurularak tahliyelerine karar verildi.

Şeref Kahraman