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ByLock'u amcasının kullandığı tespit edilince tahliye oldu

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan üniversite öğrencisinin, örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock'u Fetullah Gülen'in de avukatı olan amcasının kullandığı tespit edilince tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verildi.

ByLocku amcasının kullandığı tespit edilince tahliye oldu

13 Mart 2018 20:21

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan üniversitesi öğrencisi İsmail D.'nin yargılanmasına devam edildi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutulu bulunduğu Kars T Tipi Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak katılan İsmail D., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek telefonunu ByLock indirmediğini ve kullanmadığını ileri sürüp suçsuz olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, yapılan araştırma ve inceleme sonucu İsmail D.'nin kullandığı iddia edilen ByLock'u amcası olan Fetullah Gülen'in avukatı Fikret D.'nin kullandığının tespit edilmesi üzerine İsmail D.'nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Duruşma 5 Temmuz'a ertelendi.  


Muhammer Ay
 

Etiketler: Bylock

 

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