Diğer
Kategoriler

Cadde ortasında drift yapan magandalar tehlike saçtı

İzmir’in Buca ilçesinde çekildiği iddia edilen görüntülerde, düğün konvoyundayken trafiğe açık alanda defalarca drift yapan trafik magandaları yürekleri ağza getirdi.

Cadde ortasında drift yapan magandalar tehlike saçtı

14 Ağustos 2017 18:27
Cadde ortasında drift yapan magandalar tehlike saçtı - Tıkla İzle

Bu kadarda olmaz dedirten görüntüler iddiaya göre Buca ilçesi Gediz bölgesinde çekildi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda olan bir araç cadde ortasında drift yapmaya başladı. Drift yapan araca daha sonra da bir araç daha katıldı ve iki sürücü trafiği birbirine kattı. Bu sırada, yoldan geçen vatandaşların canını hiçe sayan iki sürücü, trafikte bekleyen sürücüleri de dikkate almadı. Yoldan geçen motosiklet üzerindeki gençler de, olayın hemen yanında drifti izledi. Görüntüler ise amatör bir cep telefonu tarafından kaydedildi.

YOLDAN GEÇENLERİN CANINI HİÇE SAYDILAR

Dakikalarca cadde ortasında drift yapan araç, bölgeden uzaklaşırken yolda bekleyen bir araca çarpmaktan son anda kurtuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, herkesi isyan ettirdi. Tepki gören görüntülere yorum yağarken, vatandaşlar sorumluların bir an önce bulunması için çağrı yaptı.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç