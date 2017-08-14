Cadde ortasında drift yapan magandalar tehlike saçtı

Bu kadarda olmaz dedirten görüntüler iddiaya göre Buca ilçesi Gediz bölgesinde çekildi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda olan bir araç cadde ortasında drift yapmaya başladı. Drift yapan araca daha sonra da bir araç daha katıldı ve iki sürücü trafiği birbirine kattı. Bu sırada, yoldan geçen vatandaşların canını hiçe sayan iki sürücü, trafikte bekleyen sürücüleri de dikkate almadı. Yoldan geçen motosiklet üzerindeki gençler de, olayın hemen yanında drifti izledi. Görüntüler ise amatör bir cep telefonu tarafından kaydedildi.

YOLDAN GEÇENLERİN CANINI HİÇE SAYDILAR

Dakikalarca cadde ortasında drift yapan araç, bölgeden uzaklaşırken yolda bekleyen bir araca çarpmaktan son anda kurtuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, herkesi isyan ettirdi. Tepki gören görüntülere yorum yağarken, vatandaşlar sorumluların bir an önce bulunması için çağrı yaptı.