Caddebostan Sahili'nde Kinder Joy etkinliği

Ferrero Türkiye düzenlediği Kinder Joy etkinliğinde çocukları ve aileleri bir araya getirdi. Nisan ayında lansmanı yapılan Kinder Joy tanıtımı için Kadıköy Caddebostan Sahili'nde bir dizi etkinlik düzenlendi. Tanıtımı yapıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören etkinliğe çocuklar anne babalarıyla birlikte katıldı. Etkinlik alanına kurulan dev Kinder Joy havuzunda aileler, çocukları için kıyasıya yarıştı. Yetişkinler de çocuklarıyla birlikte eğlenceli anlar yaşarken etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Aileler de çocuklarıyla birlikte eğlendi

Etkinlik alanını çok eğlenceli bulduğunu belirten Asuman Tüzer, “Üçüzlerim eğlensin diye geldim ama galiba ben eğleneceğim. Kinder Joy sayesinde güzel bir gün geçiriyorum. Bakalım onların istedikleri hediyeleri kazanacak mıyız” ifadelerini kullandı.

Kızının yönlendirmesiyle 35 puan toplama başarısı gösteren Seçil Seyrek ise, “Çok eğlenceli ve güzel bir etkinlikti, güzel bir Pazar geçirmiş olduk. Kızım benim bağlı olduğum ipi hareket ettirdi bende orada Kinder Joy çikolatalarını topladım. Puanlar kazandım ve çok güzel hediyeler aldım” diye konuştu.

Annesiyle oyun oynamaktan mutlu olduğunu söyleyen Deniz Seyrek, “Buraya annemle beraber geldim. 35 puan alarak bu hediyeleri kazandım. Annemi yönlendirmek aşağı yukarı, sağa sola çok güzeldi. Ben istemeden bir şey yapamıyordu” ifadelerini kullandı.

Mehmet Başa