Caddebostan’da patenli gençlerin trafikteki tehlikeli oyunu kamerada

Kadıköy Caddebostan’da akan trafikte bir otomobilin arkasına tutunarak ilerleyen 2 patenli gencin kendi hayatlarını ve trafiği tehlikeye soktuğu anlar, sürücüler tarafından telefonla kaydedildi. Bir otomobilin arkasına tutunan gençler bir süre bu şekilde ilerledi. Zaman zaman otomobilin arka kısmından yan tarafına doğru hamleler yapan gençlerin tehlikeli oyunu bir sürücü tarafından kaydedildi. Görüntüyü kaydeden sürücünün şaşkınlığını gizleyemediği görülen görüntülerde gençlerin kasksız bir şekilde otomobilin arkasında ilerledikleri görülüyor.

