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Caddede yürüyen yayaya araba çarptı

Bursa’da cadde üzerinde yürüyen bir şahsa araba çarptı, şahıs kaza sonucu hayatını kaybetti.

Caddede yürüyen yayaya araba çarptı

06 Ocak 2018 04:47

Edinilen bilgiye göre kaza, Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Bulvarında gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, elinde gazeteler ve çeşitli kitaplar bulunan 39 yaşındaki Murat Kaya cadde üzerinde sol şeritte yürüyordu. FSM Bulvarı üzerinden Esentepe tarafına gdien D.S.K(29) idaresindeki 16 SEU 07 plakalı araç, şahsa çarptı. Çarpmanın sonucu Murat Kaya, yolun ortasında bulunan yeşillik alana savrulurken elinde tuttuğu gazeteler bir kenara fırladı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ve 155 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri aracın sürücüsü D.S.K’yı gözaltına alırken kaza yerine gelen Olay Yeri İnceleme ve Trafik ekipleri incelemelerde bulundu. Kaza sonucu hayatını kaybeden Kaya’nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polisler olayla ilgili inceleme başlattı. 

Etiketler: bursa, cadde, kaza

 

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