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Caddeler göle döndü!

Sarıyer Ayazağa’da bir şantiye alanını, yoğun yağış nedeniyle alandaki borunun patlaması sonucu su bastı. Yağış dolayısıyla caddeler de göle döndü.

Caddeler göle döndü!

28 Kasım 2016 16:33
Caddeler göle döndü! - Tıkla İzle

Olay, saat 15.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Kemerburgaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki şantiye alanında çalışmalar devam ettiği esnada yoğun yağışın da etkisiyle su borusu patladı. Patlayan borudan akan sular bir anda alanı kapladı. Şantiye çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve İSKİ ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, suyu tahliye etmek için çalışmaya başladı. Ekipler, vidanjör aracılığıyla suyu tahliye etmeye çalışırken, işçiler de suyun şantiye alanına girmesini engellemeye çalıştı. Öte yandan, yağış nedeniyle cadde ise adeta göle döndü. 

Doğan Can Cesur - Mustafa Bakırhan


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