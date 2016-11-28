Olay, saat 15.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Kemerburgaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki şantiye alanında çalışmalar devam ettiği esnada yoğun yağışın da etkisiyle su borusu patladı. Patlayan borudan akan sular bir anda alanı kapladı. Şantiye çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve İSKİ ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, suyu tahliye etmek için çalışmaya başladı. Ekipler, vidanjör aracılığıyla suyu tahliye etmeye çalışırken, işçiler de suyun şantiye alanına girmesini engellemeye çalıştı. Öte yandan, yağış nedeniyle cadde ise adeta göle döndü.

Doğan Can Cesur - Mustafa Bakırhan