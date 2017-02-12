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Çadıra bile giremiyorlar

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi yakınlarında yaşanan deprem fırtınası vatandaşları tedirgin ediyor. Çadırda kalan vatandaşlar bile, korkudan yaktıkları ateşin başında dışarıda oturuyor.

Çadıra bile giremiyorlar

12 Şubat 2017 20:40

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Taşağıl köyünde, artçı depremler nedeniyle vatandaşlar çadırlara bile giremiyor. Soğuk hava nedeniyle çadırların dışında ateş yakarak bekleyen vatandaşlar, depremler nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi. Bugün saat 16.48’de meydana gelen depremde bazı evlerde yıkılmalar meydana geldiğini de söyleyen vatandaşlar, “Korkudan içerilere giremiyoruz, dışarıda bekliyoruz" dediler.

Öte yandan, bölgede hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle çadırlarda kalan vatandaşlardan kadın ve çocuklar, bu gece konaklamaları için Ayvacık ilçe merkezindeki göçmen geri gönderme merkezine gönderildi.

Gürkan Düzenli - Murat Yüksel


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