Çadırları sel bastı, çocuklar son anda kurtarıldı

Mustafakemalpaşa ilçesine Güneydoğu Anadolu'dan mevsimlik işçi olarak gelen yüzlerce aile, tarlada kaldıkları çadırlarda gece uyurken yaşanan sel baskını sebebiyle zor anlar yaşadı. Şiddetli yağmur sele sebep oldu. Ovaazatlı köyünde uyudukları esnada bir anda çadırları suyla dolan işçiler can havliyle çocuklarını da yanına alarak boğulmamak için kendini dışarıya attı. Suyla dolan çadırlarda yerde yer yatağında uyuyan çocuklar kurtarıldı.

Çadırlarda bulunan tüm eşyaları kullanılmaz hale gelen tarım işçileri, haber vermelerine rağmen kimsenin yardımlarına gelmemesinden şikayetçi. Buldukları pancar motoruyla çadırlarının bulunduğu alandaki suyu boşaltmaya çalışan işçiler, suyun içinde kullanılabilecek eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. İşçiler, yetkililerin kendilerine yardıma gelmesini beklediklerini söyledi.

Burak Türker