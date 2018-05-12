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Çadırlarını sel suları basan Suriyeliler kepçelerle kurtarıldı

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçe kırsalında çadırlarını sel suyu basan Suriyeli mülteciler kepçelerle kurtarıldı.

Çadırlarını sel suları basan Suriyeliler kepçelerle kurtarıldı

12 Mayıs 2018 21:44

Kilis’in karşısında bulunan Azez kenti kırsalında savaştan kaçarak kendi imkanları ile çadırlarda yaşayan Suriyeli mültecilerin kaldıkları çadırlar yoğun yağı nedeniyle su bastı. Suriye İHH Acil Yardım Kurtarma ekipleri tarafından kepçe ve grayder yardımı ile suların içerisinde kalan Suriyeliler kurtarıldı.
Suriye İHH Acil Yardım Kurtarma Sorumlusu İshak Aka, Son bir haftadır şiddetli yağışların Azez’de etkili olduğunu ifade ederek, “Bu nedenle su taşkınları meydana geliyor. Çadırları su basması nedeniyle vatandaşlara müdahale ederek kurtardık. Bizler anında bölgeye acil yardim araçlarımızı gönderip sivil hakli tahliyeye başladık. Ayrıca yerel mecliste çalışmalar yürütmektedir. Çadırdan tahliye edilenlerin vatandaşların ihtiyaçları var. Bu nedenle yardım bekliyorlar” dedi.  

 

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