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Caferi: 'Astana görüşmeleri acı vericiydi'

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, barış görüşmelerinde “Başka gündemleri olan ve yabancı güçler için çalışan Suriyelilerle aynı odada oturmanın kendileri için çok acı verici olduğunu” söylemesine rağmen söz konusu görüşmeleri “bir başarı” olarak nitelendirdi.

Caferi: Astana görüşmeleri acı vericiydi

24 Ocak 2017 19:12
Caferi: 'Astana görüşmeleri acı vericiydi' - Tıkla İzle

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki barış görüşmelerinde Suriye hükümetinin baş müzakerecisi ve Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, görüşmelerin sona ermesi ardından basın toplantısı düzenledi. Aynı masada oturdukları muhalifleri askeri liderleri için, “Başka gündemlerle ilişkileri olan ve yabancı güçler için çalışan Suriyelilerle aynı odada oturmak Şam heyeti için hayli acı vericiydi. Bazıları hatta terörist eylemleri bile gerçekleştirdi. Biz ilk defa başka Suriyeliler ile aynı masada oturmuyoruz. Bunu Moskova 1, Moskova 2 ve Cenevre yaptık. Bu görüşmeyi belirli çerçevede, belirli gündemler ve belirli görüşmeler kapsamında yaptık. Biz ülkemizdeki terörü ve savaşı durdurmak için ne pahasına olursa olsun, her neresi olursa gideceğiz.” diyen Caferi, görüşmeler içinse 'bir başarı' tanımlamasını yaptı.

Caferi, “Burada mesele kimin mutlu, kimin mutsuz olduğu değil. Buradaki mesele biz sonunda bu sonuç deklarasyonunu tarafımızdan onaylandık. Bu sonuçtur, bu konu hakkında düşünmeliyiz. İran’ın sonuç deklarasyondaki formüllere olumlu katkısı oldu. Astana görüşlerinde bazı silahlı muhalif gruplarının delegeleri 29 Aralık anlaşmasının şartlarını kabul ettiler. 3 garantörden birini eleştirmeleri acınası bir durum ki, bu garantör sonuç bildirgesinin başarılı olmasına katkısı oldu” ifadelerini kullandı.

Caferi, Türkiye'nin Suriye krizindeki rolüne ilişkin olaraksa, “Türkiye'nin söyledikleri ile gerçekte yaptıkları birbirinden farklı. Bazı şeyleri kolaylaştırmak istiyorsak, Türkiye'nin rolünün olumsuz olduğunu söyleyebiliriz ama bunu söylemiyoruz çünkü biz diplomatlarız, sorumluluklarımız var ve hükümeti temsil ediyoruz. Siyasette bazen, kendi ülkenizi kurtarmak için düşmanlarınızla muhatap olmanız gerekir. Bizim şu anda yaptığımız da bu” ifadelerini kullandı. 


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