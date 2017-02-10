'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısı ile çıkış yapan ve izlenme sayısı bir haftada 120 milyona yaklaşan Çağatay Akman ile muhabbet ettik. Akman’ın sizlere bir de sürprizi var...

ÇAĞATAY AKMAN KİMDİR?

Zeytinburnu’nda oturuyor. 18 yaşında. Bir ablası var. Annesi ev hanımı, babası deri işiyle ilgileniyor. Ticaret Meslek Lisesini terk etti, ancak eğitimine kaldığı yerden devam edecek. Şu ana kadar hiçbir müzik eğitimi almadı. Konservatuar okumak istiyor. Sadece gitar kursuna gitti.

Bir günün nasıl geçiyor?

Eskiden çalışmıyordum, sürekli evdeydim. Durumum da çok iyi değildi. Sosyal medyada fenomen oldum. Ardından şarkımı yapmaya odakladım kendimi. 6 ay gibi bir sürede şarkımı yaptım ve çıkardım…



Günümüzde çok çabuk yıldızı parlayıp sönenler var. Sen nasıl devam edeceksin?

‘Gece Gölgenin Rahatına Bak’ benim en düşük yapabileceğim bir işti. Orada sesimin güzelliği belli olmuyor… İkinci şarkımda daha büyük kitlelerle, büyük insanlarla daha güzel işler başaracağım. Kendime öz güvenim çok.

Kendinde neleri sevmezsin?

Çok çabuk sinirlenirim. Sokakta yetiştiğim için ağzım pis. Ama düzeliyor zamanla… İnsanlar sizi örnek alıyor. Ben de sevilen bir isim olduğum için hâl ve hareketlerime dikkat etmem gerekiyor. Beni seven de var sevmeyen de. Ama beni sevmeseler de umurumda olmazdı.

Yeteneğini ne zaman keşfettin?

5 sene önce hoşlandığım bir kız ile aynı ortamda bulunmak için gitara yazıldım. O sıralar aklımda hiç şarkı söylemek yoktu. Ailemi zorla ikna edip yazıldım. Heyecanla kursa gittim bir baktım, kız mezun olmuş. Meğer kızın sosyal medyadan 9 ayki gönderilerine bakıyormuşum, haberim yokmuş… 1 ay içinde gitar çaldım ve şarkı söylemeye başladım. Bizim yıl sonu gösterilerimiz oluyordu, onlara katıldım ve herkes sesimi beğendi. Konserler vermeye devam ettim, sosyal medyada paylaşımlar yaptım. Büyük bir kitle yakaladım ve artık başkalarının şarkılarını söylemek yerine, insanlar benim şarkılarımı söylesin dedim. Gece Gölgenin Ardından Bak şarkısını çıkarttım ve çok güzel de gidiyor şu an…

1,5 ayda 120 milyona yakın kişi izledi, bu beklediğin bir rakam mıydı?

Ben 200 milyon bekliyordum. Sosyal medyadan bir insan girse ve 90 milyon izlense ‘çok iyi’ diyebilir. Ben 20 milyonluk bir kitleyle girdim, çok kişiden yardım aldım. Bana destek olanların hepsi de şarkıcı, besteci insanlardı… 20 milyonluk bir kitleyle girdiğiniz zaman daha yüksek bekliyorsunuz. Çok çok büyük isimlerin şarkısı şu an 20 milyon değil.

Klibini nasıl çektin?

Müzik şirketim var. Klibimi Yekta Özbilen çekti. Bir günde Taksim-Karaköy’de çekildi. 4 farklı mekânda… Dört günde de montajı bitti. İnsanlara tarih vermiştim. O tarihte çıkaramayınca tepki aldım.

Albüm çıkarmayı düşünüyor musun?

Bu ay içinde bir albümüm çıkıyor. Gece Gölgenin Rahatına Bak’ın 9 farklı remiksi olacak. Club, misket, Ankara havası bu tarzda olacak. Bir tane de düetim var, o da sürprizim olsun.

Hedefin nedir?

Ben ekmeğim için tuvalet de temizlerim, farklı bir iş de yaparım. Ama bu benim işim. Başka bir iş de yapamam. Sürekli müzik ile devam edeceğim.

KENDİ TARZIMDA TEKİM

Bütün müzik tarzlarını harmanladığını söyledin… Aslında senin rap söylediğin düşünülüyordu…

Ben rap’çi değilim. Kendi tarzımı oluşturdum. Kendi tarzımda tekim. Evrensel müzik…

Örnek aldığın bir şarkıcı var mı?

Hayır yok. Çok büyük insanlar var, hepsine saygı duyuyorum. Ama benim tarzımda örnek alabileceğim kimse yok.

Tanındıktan sonra hayatında neler değişti?

Popülerlik arttı, kendi ekmeğimi kazanmaya başladım. İnsanlar sürekli fotoğraf çekilmeye geliyor mesela.

Heijan da 2 günde 1 milyon seyredildi… Rakip olarak görüyor musun?

Dediğiniz insanların bir tanesi rap’çi bir tanesi popçu… Kulvar olarak kimseyle karşılaştırılamayız. Ben forvet, onlar kaleci gibi… Heijan 100 milyon 200 milyon kitlelere zor gelir… Ama inşallah ulaşır.

ÇAĞLA TÜRK

TÜRKİYE GAZETESİ