Kural, Instagram hesabından çok sayıda sigaralı fotoğraf paylaşarak, gençleri sigara içmeye özendirdiğini iddia ettiği Ulusoy’un cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, şu sıralar 'İçerde' dizisinde oynadığı karakterle büyük beğeni toplayan oyuncu Çağatay Ulusoy hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ünlü oyuncunun Instagram hesabından sigara içmeye özendirici fotoğraflar paylaşarak özellikle gençleri kötü etkilediğini öne süren Kural, Ulusoy’un dolaylı sigara reklamı yaptığını iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu dilekçesi sunan Kural, Ulusoy’un Kabahatler Kanunu ‘Tütün mamüllerinin tüketilmesi’ maddesi gereğince cezalandırılmasını istedi.

Sigara firmaları ile işbirliği içerisinde mi?

Dilekçede, tütün sektörünün, sigara markası önem arz etmeksizin çocuk ve gençlerde sigaraya özenti ve merak oluşturarak deneyip başlanmasını sağlamak üzere, ünlüleri kullandığı belirtildi. Dilekçede, “Bunun son örneğini Çağatay Ulusoy adlı dizi ve sinema oyuncusunun son dönemde sigara içerken çekilen fotoğraflarını İnstagram hesabından devamlı paylaşması, uyarılara rağmen bu paylaşımlarına devam etmesi, sigara firmaları ile işbirliği içerisinde olması ihtimalini ortaya çıkarmıştır” denildi.

“Ulusoy’un kanına girdiği genç sayısı 87 bin olabilir”

Çağatay Ulusoy’un İnstagram’da bir milyon 300 bin takipçisi olduğu ifade edilen dilekçede, “Ulusoy’un özel olarak kullandığı siyah beyaz iki sigaralı fotoğrafı 175 bin beğeni almıştır. Gençler üzerinde etkili bir oyuncunun hayranları genelde orta ve lise eğitimindeki kız çocuklarıdır ve beğenenlerden yüzde 5’inin bilinçaltına etkili olarak sigaraya başlamasına neden olması halinde, kanına girdiği öğrenci ve genç sayısı 87 bin 500 olacaktır” ifadelerine yer verildi.

“Dolaylı sigara reklamı yapılıyor”

Dilekçede, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanunu’nun, Ulusoy’un yayınladığı fotoğraflarla ‘sigaraya özendirmek’ adına resmen çiğnendiğine vurgu yapılarak, “Bu dolaylı sigara reklamına resmen ‘evet’ dersek tüm sanatçılar para karşılığında sigara ile sosyal medyada görünerek haftada binlerce dolarlık ücreti ajansları aracılığıyla farklı hizmet faturaları adı altında tütün firmalarından almaya devam ederler” denildi.

“Paylaşımlar kaldırılmalı, paylaşan cezalandırılmalı”

Bu durumda toplumun kaybedeceği değerlerin ve uğrayacağı zararların çok yüksek boyutlara ulaşacağının kaydedildiği dilekçede, “Bu bakımdan kamu sağlığının zarar görmemesi için, bu tür ‘sigaraya teşvik etme’ gayesinde olan paylaşım sahiplerinin bu paylaşımları kaldırılmalı, paylaşımda bulunan kişi ise cezalandırılmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

Cem Yılmaz hakkındaki soruşturma takipsizlikle sonuçlandı

Orhan Kural, 2014 yılı Kasım ayında, ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini ve oyunculuğunu yaptığı son filmi ‘Pek Yakında’yı savcılığa taşımıştı. Filmde bolca sigara ve içki içme sahnelerinin bulunduğunu ve Yılmaz’ın halkı bu maddeleri kullandırmaya özendirdiğini savunan Kural, Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturmayı yürüten savcılık, Cem Yılmaz’ın ifadesini almış ve takipsizlik kararı vererek dosyayı kapatmıştı.

Kural, 2014 yılı Temmuz ayında da Cannes Festivali'nde Altın Palmiye ödülü alan "Kış Uykusu" filminde, hayvanlara işkence yapıldığı iddiasıyla yönetmen Nuri Bilge Ceylan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.



Başak Akbulut

İSTANBUL