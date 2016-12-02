İTÜ Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Orhan Kural, geçtiğimiz haftalarda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy hakkında, sosyal medyadan çok sayıda sigaralı fotoğraf paylaşarak, gençleri sigara içmeye özendirdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kabahatler Bürosunda işleme konulan suç duyurusu ile ilgili inceleme tamamlandı. Soruşturmayı yürüten savcılık, ‘görevsizlik’ kararı vererek dosyayı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna gönderdi. TAPDK, Ulusoy’u uyarı, dikkat çekme veya para cezası ile cezalandırabileceği gibi, idari yaptırıma gerek görmeyerek Ulusoy hakkında takipsizlik kararı da verebilir.

Orhan Kural şikayet etmişti

Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından, sigara içmeye özendirici fotoğraflar paylaşarak özellikle gençleri kötü etkilediğini öne süren Profesör Kural, Ulusoy’un dolaylı sigara reklamı yaptığını iddia etmişti. Savcılığa suç duyurusu dilekçesi sunan Kural, Ulusoy’un Kabahatler Kanunu ‘Tütün Mamullerinin Tüketilmesi’ maddesi gereğince cezalandırılmasını istemişti.

Başak Akbulut

