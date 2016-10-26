Türkiye’nin ilk ve tek özel bale kuruluşu olma unvanını taşıyan Çağdaş Bale Topluluğu, 8 Kasım 2016 Salı akşamı saat 19.00’da, İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Ataköy yerleşkesinde bulunan Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde “Doğudan Masallar” adlı 2 perdelik bale gösterisini sahneleyecek.

Koreografisini, topluluğun kurucusu ve genel sanat yönetmeni Cem Ertekin’in yaptığı gösteride “Ferhat ile Şirin”, “Sırça Köşk”, “Bahçesaray Çeşmesi”, “Şehrazat” ve “Şahmaran” adlı dört ayrı masal seyirci ile buluşacak.

Kurulduğu 1972 yılından bu yana klasik, yarı klasik, modern eserler ve özgün koreografiler olmak üzere 100’ün üzerinde yapıtı sahneye taşıyan toplulukta, bugüne kadar 200’den fazla dansçı görev aldı.

