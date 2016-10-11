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Çağın hastalıkları ve geliştirilen ilaçlar kongresi

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde bu yıl 4.’sü düzenlenecek olan BAU İlaç Tasarımı Kongresi 2016 (BAU Drug Design Congress 2016), ilaç sektöründeki son gelişmeleri tartışmak ve çağımızın ölümcül hastalıklarına çare olması beklenen gelişmeleri paylaşmak adına BAU Beşiktaş Kampüsü’nde dünyaca ünlü bilim insanlarını buluşturuyor.


11 Ekim 2016 11:48

Her yıl dünyanın dört bir yanında çağımızın hastalıklarına çare olmak için gerçekleştirilen ilaç tasarımı uygulamalarını, önemli hastalıkların tedavisinde kullanılan ya da kullanılması planlanan ilaçları ve daha birçok yeni yaklaşımı paylaşmak adına Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenen BAU İlaç Tasarımı Kongresi, bu yıl da dünyanın önde gelen bilim insanlarını bir araya getiriyor.

KANSER, AIDS, DİYABET, ALZHEIMER TEDAVİLERİ HAKKINDA SON GELİŞMELER
Türkiye’de ve dünyada kanser tedavisinde kullanılan yeni nesil ilaçlar ve yöntemler, Küba’da geliştirilen ‘Kanser Aşısı’ hakkında son gelişmeler, nadir rastlanan hastalıkların tedavisi sürecindeki yenilikler, AIDS, diyabet, alzheimer vb. hastalıklar için kullanılması planlanan yeni ilaçlar hakkındaki araştırmalar, gelişen teknolojinin ilaç tasarımı süreçlerine ve maliyetlerine etkileri gibi önemli konularının masaya yatırılacağı kongre, 13Ekim 2016 Perşembe günü Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde başlıyor. Kongreye Oxford Üniversitesi’nden Prof. Dr. Chas Bountra, Albany Üniversitesi’nden Prof. Shaker Mousa, University College London’dan Prof. Dr. David L. Selwood, Georgetown Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aykut Üren gibi daha birçok önemli bilim insanı katılacak.
 

Etiketler: Bahçeşehir Üniversites, çağın hastalıkları, İlaç Tasarımı Kongresi, kongre, Tıp fakultesi


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