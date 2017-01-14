Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Çağla Büyükakçay: Çok heyecanlıyım

Çağla Büyükakçay: Çok heyecanlıyım

Türk tenis tarihinin en başarılı ismi olan Çağla Büyükakçay, Avustralya Açık öncesinde çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Çağla Büyükakçay: Çok heyecanlıyım

14 Ocak 2017 15:06

İstanbul Cup’ı kazanan ardından da Wimbledon’da ana tabloda mücadele edip dünya sıralamasında ilk 100’e giren ilk Türk tenisçi olan Çağla Büyükakçay, Avustralya Açık öncesinde İHA’ya konuştu. Fransa Açık, Wimbledon ve Amerika Açık’ta ana tabloda mücadele eden başarılı sporcu, kariyerinde ilk kez Avustralya Açık’ta ana tabloda mücadele edecek.

Rakibi Fransız Dodin
Avustralya Açık’ta ilk maçına Salı günü çıkacak olan Çağla Büyükakçay, dünya sıralamasının 71. sırasında yer alan Fransız tenisçi Dodin’le karşılaşacak. Sezona çok iyi hazırlandığını belirten Çağla Büyükakçay, “Kariyerimin ilk Avustralya Açık ana tablosu maçına çıkacağım. Toplamda 4. ana tablo mücadelem olacak. Fransa Açık, Wimbledon ve Amerika Açık’tan sonra burada da ana tablo oynayacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Rakibim Dodin. Fransız tenisçi dünyanın 71 numarası. Salı günü oynayacağım bu karşılaşma benim için çok önemli. İyi bir hazırlık dönemiyle birlikte bu maça çıkacağım. En iyi tenisimi oynayarak kariyerime yeni ilkler eklemek istiyorum. Mutlaka her rakip çok zor. Benim hedefim maç maç ilerleyip en iyisini elde etmek” ifadelerini kullandı. 

Bozhan Memiş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç