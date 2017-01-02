İstanbul Cup'ı kazanarak Türk tenis tarihinde ilk kez bir WTA turnuvasında şampiyonluk elde eden tenisçi olan Çağla Büyükakçay, 2017'ye istediği gibi başlayamadı. Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen Shenzhen Açık'ta mücadele eden Büyükakçay, tek kadınlarda dünyanın 10 numarası olan Büyük Britanya'lı tenisçi Johanna Konta'ya kaybetti. İlk seti 6-2 kaybeden Çağla, ikinci sette ise sayı alamadı ve 6-0 yenilerek 2-0 kaybetti. Özellikle servis atışlarında etkili olamayan Çağla Büyükakçay, 41 servisin 13'ünde sayı elde edebildi. Rakibi Konta ise 39 servisin 27'sinde başarılı oldu.

Bozhan Memiş