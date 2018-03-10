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Çağla gramla satılıyor |Bursa haberleri

Bursa'da pazarda 60 liradan satılan baharın habericisi çağla el yakıyor. Paketler halinde satılan çağlanın 200 gramı 5 liradan satılıyor.

Çağla gramla satılıyor |Bursa haberleri

10 Mart 2018 14:02

Bahar ayının vazgeçilmez meyvesi çağla Bursa'da tezgahlarda yerini aldı.

Bursa'da mevsiminden erken satılan çağlalar, kilosu 40 liradan tezgahlarda yerini aldı. Fiyatı pahalı olunca pazarcılar çağlaları 200 ve 400 gramlık paketler halinde satıyor. 200 gramlık paketlerdeki çağlalar 5 liradan satılıyor. Fiyatları yüksek çağlaları şimdilik hamileler ve hastalar tercih ediyor. Önümüzdeki günlerde yerli çağlaların çıkmasıyla fiyatların düşmesi bekleniyor. 

Tuz Pazarı'ndaki satıcılar, "Çağla 10 gündür tezgahlarda yerini aldı. 10 gün önce 80 liraydı, şimdi 40 liraya kadar düştü. Fiyat pahalı olunca biz de paketler halinde satıyoruz. Fiyatı pahalı bulan vatandaşlar pek tercih etmiyor. Önümüzdeki günlerde çağla bollaşınca fiyatının düşeceğini umut ediyoruz" dedi.  

Burak Türker
 

Etiketler: bursa, çağla

 

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