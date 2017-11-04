Çağla Şikel, Emre Altuğ konusuna son noktayı koydu

Antalya’da İğne İplik Gelinlik defilesine katılan katılan ünlü manken Çağla Şikel, eski eşi Emre Altuğ ile birlikte görüntülenmesinin ardından çıkan “Barışacaklar mı?” haberlerine tepki göstererek son noktayı koydu. Güzel manken, eski eşi Emre Altuğ ile arkadaş olduğunu ve çocukları için bir araya geldiğini belirterek, “Bizi beraber görmek isteyebilirler, çok saygı duyuyorum ama biz de öyle bir şey yok. Ben bunu özellikle her seferinde söylüyorum ki, insanların kafalarında soru işareti kalmasın. Biz çok iyi geçinen bir anne babayız, beraber sevgili anlamında karı koca anlamında yollarımızı ayırmış olsak bile çocuklarımız için fazlasıyla görüşmelerimizi yapıyoruz. Ama bu tekrar bir araya geleceğimiz anlamına gelmiyor. Böyle bir düşüncemiz, böyle bir fikrimiz asla ve asla yok” dedi.

Boşandıktan sonra bile evlilik yıl dönümlerinden bir tanesini arkadaşça kutladıklarını belirten Şikel, “Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun demiştim bir seferinde, o da kutlamıştı. Emreyle çok iyi arkadaşız, gerçekten çok seviyorum onu. Çok iyi bir insan, şükürler olsun ki çocuklarımın babası, bu benim için çok büyük bir şans” diyerek, Altuğ’dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Suat Metin

