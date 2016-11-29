Gelinlik denilince akla ilk gelen markalardan biri olan Emine Yıldırım, “Çiğ Tanesi” adını verdiği 2017 gelinlik koleksiyonunu Çeşme Sheraton Otel’de düzenlenecek ve 3 gün sürecek bir etkinlikle tanıtacak.

Organizasyon ve koreografisini Öner Evez'in üstlendiği “Çiğ Tanesi” koleksiyonunu aralarında Çağla Şikel’in de yer aldığı 20’nin üzerinde model sergileyecek. 1 Aralık Perşembe günü Çeşme Sheraton Otel’de düzenlenecek olan defile, saat 20.00’de başlayacak. Ayrıca modeller defileyi izlemeye gelen modaseverlere bir de dans gösterisi sunacak.

“Çiğ Tanesi” koleksiyonunu hazırlarken doğadan ilham aldığını söyleyen Emine Yıldırım, çiğ tanelerinin doğanın inanılmaz olaylarından biri olduğunu, tüm dokunuşlarında duygusal bir tat ve saflık barındırdığını, koleksiyonda bulunan tüm parçaların da işte bu duygu ve düşüncelerle tasarlanarak hayat bulduğunu ifade etti.

Emine Yıldırım kimdir?

Emine Yıldırım, 2010 yılında İzmir’de markasını oluşturdu. Çalışma ekonomisinden mezun olan Emine Yıldırım tasarımın ruhunu keşfedip kendisini tasarıma adadı. Profesyonel bir ekiple çalışan, tasarım kadar üretimin kalitesine de önem veren ve bu minvalde üniversitelerle işbirliği yaparak, yeni mezunları sektöre kazandırmayı da hedefleyen Yıldırım’ın yurt içinde 70, yurt dışında ise 20’ye yakın mağazada ürünleri kendi etiketi ile satışa sunmaktadır. Antakya ve Almanya’nın Feuchtwangen kentinde bayileri de olan Emine Yıldırım, dünya genelinde güvenilir, kaliteli bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

