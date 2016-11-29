Diğer
Kategoriler

Çağla Şikel masumiyetin sembolü olacak

Ünlü manken Çağla Şikel, Emine Yıldırım’ın hazırladığı “Çiğ Tanesi” adlı gelinlik koleksiyonunun tanıtımı için Çeşme Sheraton’da podyuma çıkacak.

Çağla Şikel masumiyetin sembolü olacak

29 Kasım 2016 14:03

Gelinlik denilince akla ilk gelen markalardan biri olan Emine Yıldırım, “Çiğ Tanesi” adını verdiği 2017 gelinlik koleksiyonunu Çeşme Sheraton Otel’de düzenlenecek ve 3 gün sürecek bir etkinlikle tanıtacak.
Organizasyon ve koreografisini Öner Evez'in üstlendiği “Çiğ Tanesi” koleksiyonunu aralarında Çağla Şikel’in de yer aldığı 20’nin üzerinde model sergileyecek. 1 Aralık Perşembe günü Çeşme Sheraton Otel’de düzenlenecek olan defile, saat 20.00’de başlayacak. Ayrıca modeller defileyi izlemeye gelen modaseverlere bir de dans gösterisi sunacak.
“Çiğ Tanesi” koleksiyonunu hazırlarken doğadan ilham aldığını söyleyen Emine Yıldırım, çiğ tanelerinin doğanın inanılmaz olaylarından biri olduğunu, tüm dokunuşlarında duygusal bir tat ve saflık barındırdığını, koleksiyonda bulunan tüm parçaların da işte bu duygu ve düşüncelerle tasarlanarak hayat bulduğunu ifade etti.

Emine Yıldırım kimdir?
Emine Yıldırım, 2010 yılında İzmir’de markasını oluşturdu. Çalışma ekonomisinden mezun olan Emine Yıldırım tasarımın ruhunu keşfedip kendisini tasarıma adadı. Profesyonel bir ekiple çalışan, tasarım kadar üretimin kalitesine de önem veren ve bu minvalde üniversitelerle işbirliği yaparak, yeni mezunları sektöre kazandırmayı da hedefleyen Yıldırım’ın yurt içinde 70, yurt dışında ise 20’ye yakın mağazada ürünleri kendi etiketi ile satışa sunmaktadır. Antakya ve Almanya’nın Feuchtwangen kentinde bayileri de olan Emine Yıldırım, dünya genelinde güvenilir, kaliteli bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç