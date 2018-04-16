Çağla Şikel’in evde yaptığı işe çok şaşıracaksınız!

Bolu’da bir Avm’de sunucu Aykut Pala’nın moderatörlüğünde gerçekleşen moda ve stil söyleşisine katılan güzel manken Çağla Şıkel, samimi açıklamalar yaparak, hayranlarına keyifli dakikalar yaşattı. “Erkek annesi olmanın en zor yanı, işten yorgun gelince kaleci olmak ama evli olsam bir çocuk daha yapardım.” diyen Şıkel, Pala’nın sorduğu modelliği bir gün bırakır mısın?” sorusuna ise “60 yaşına da gelsem, güzelliğim gitse de, fiziğim elverirse podyumda yürümeye devam ederim. Modellik artık kalmadı, eskiden çok daha değerliydi.” dedi.