Çağlar Çabuk’un toplumsal cinsiyet konulu kitabı Solu-Can yayına çıktı

Mobing konusunda yıllardır verdiği mücadele ile tanınan Çağlar Çabuk, yeni kitabı yayına çıkıyor. Yapılan açıklamada; insanların farkındalıklarının hikayelerle ve örneklerle artacağına olan inancıyla okuyucuya bir Solu-Can hikayesi sunacağı belirtilen kitapta ‘Toplumsal Cinsiyet’ gibi sert bir kavramı yine yumuşak bir dille masaya yatırıyor.

Ceres Yayınevi’nden çıkan ‘Solu-Can’; aynı bedende yaşamak zorunda olan birbirine zıt iki türün savaşını, hem dünyada hem de Türkiye’de yaşanan cinsiyet ayrımcılığına da ışık tutmayı amaçlıyor.

Kitapta Çağlar Çabuk, iki cinsin bir arada kalma mücadelesini kolay ve anlaşılır bir dille anlatırken, toplumsal cinsiyet konusunu geçmişten günümüze dek örnekler vererek anlatıyor.