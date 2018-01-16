Çağlayan'da bir mobilya atölyesinde yangın çıktı

Yangın, sabah saatlerinde Çağlayan Zuhal Sokakta bulunan bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokaktan geçen vatandaşlar mobilya atölyesinin arka tarafından dumanlar çıktığını fark edip itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerinde gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri yoğun dumandan etkilenince yardımına arkadaşları koştu. Duman etkilenen itfaiye eri, arkadaşları tarafından verilen gaz maskesiyle nefes almaya çalıştı.

Yangın nedeniyle mobilya atölyesinde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri de yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Murat Horoz

