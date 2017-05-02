Çağlayan’da inşaat iskelesinde başlayan silahlı kavga kamerada

Olay, saat 12.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Vatan Caddesi üzerindeki bir iş hanında meydana geldi. İddiaya göre, iş hanının arkasına iskele kurarak binanın mantolamasını yapan ve akraba oldukları öğrenilen Zülküf, Ferhat, Davut ve Cengiz Gül yan binada asılı olan çamaşırları kirletti. Çamaşırların kirlenmesi üzerine evde oturan kadın işçilere tepki gösterdi. Bunun üzerine işçiler de kadına iddiaya göre küfür etti. Sözlü olarak başlayan tartışmada kadının oğlunun olaya karışmasıyla kavga büyüdü. Yaşanan kavgada kadının oğlu, 4 işçiyi sopayla kovalamaya başladı. Ardından işçilere koşarak iş hanından çıkmak istedi ancak silahını çeken saldırgan, işçileri çeşitli yerlerinden yaraladı. Saldırganın kendisi ise otomobile olay yerinden hızlıca kaçtı.

Yaralı halde yürüyerek polis merkezine gitti

Çevredeki esnasın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenilen işçiler, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal ve Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bacağından yaralanan bir işçi ise cadde üzerinden yürüyerek polis merkezine gitti. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, içeride çıkan kavgadan dolayı vatandaşlar iş hanına bakıyor. Handa başlayan kavga büyüyerek dışarıya taşıyor. Saldırgan önce sopayla işçilere saldırıyor ardından da onları bacağından vuruyor. Bacağından yaralı işçi koşarak handan dışarıya çıkıyor.

Olayın ardından polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek içeride inceleme yaptı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise olayın yaşandığı yerde inceleme yaparak boş kovanları delil torbasına koydu.

Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Doğan Can Cesur - Murat Delice