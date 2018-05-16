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Çağman mantarını toplamak isteyenler ayılarla yarışıyor

Ordu’nun ormanlarında ağaç gövdesinde yetişen mantarı toplamak isteyenler ayı ile yarışıyor.

Çağman mantarını toplamak isteyenler ayılarla yarışıyor

16 Mayıs 2018 11:24
Çağman mantarını toplamak isteyenler ayılarla yarışıyor - Tıkla İzle

Mantarın lezzetini bilenler, ayı korkusuna ve ormanın zorluğuna aldırış etmeden ormanda mantar arıyor. Kabadüzilçesi Çambaşı Yaylası'nda yılın Mayıs ayı içerisinde metrelerce yüksekliğindeki ağaçları gövdesinde kendiliğinden yetişen çağman isimli mantarları toplamak için adeta ayılar ile yarışıyor. İlk görenin topladığı mantarlar 5 kilo ağırlığa kadar ulaşabiliyor. 

Çambaşı Yaylası sakinlerinden Serdar Şimşek, sadece Mayıs ayı içerisinde yetişen çağman isimli mantarın çok özel bir mantar türü olduğunu söyledi. 

Mantarların ağaçların gövdesinde kendiliğinden yetiştiğini belirten Şimşek, “Çağman mantarının avcılığı toplaması çok zordur. Orman içinde metrelerce yüksekliğindeki ağaçların gövdesinde kendiliğinden ortaya çıkan mantarları bizlerin sevdiği kadar ayılar da çok sever. Bu mantarlar çıkmaya başladığında bizler ve ayılar arasında adeta mantar toplama yarışı olur" dedi. 

Çağman mantarının her ağaçta yetişmediğini ifade eden Şimşek, “Bu mantar bazı yıllarda her bir ağaçta 15-20 tanesi bir arada oluyor. Tam büyüklüğe ulaşan çağman mantarı 5 kilo ağırlığa kadar çıkabiliyor” diye konuştu.
Şimşek, çağman mantarının kokusunun ve lezzetinin çok özel olduğunu sözlerine ekledi. 

Mustafa Bıyık
 

Etiketler: Çağman mantarı

 

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