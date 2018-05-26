Çağrı merkezi çalışanları akşam yemeğinden zehirlendi

Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ta Alo 170 çağrı merkezinde çalışan bazı çalışanlar akşam yemeğinden etkilendi. Çağrı merkezinde çalışan Rabia K. (23), Halis K. (28), Sinem B. (38) ve Elif K.'nin (28), iddialara göre; akşam özel firma tarafından getirilen çorba, döner ve pilavdan yedi. Yemek sonrası kusma, mide ağrısı ve bulantı şikayetiyle Atatürk Devlet Hastanesi’ne başvuran 4 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken sayının aynı şikayetlerle başvurabilecek kişi sayısının artabileceği öğrenildi.