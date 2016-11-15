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Cahit Paksoy tahliye edildi

FETÖ soruşturmasında tutuklanan Cahit Paksoy, suç vasfının değişmesi ihtimaline binaen mahkemece tahliye edildi.

Cahit Paksoy tahliye edildi

15 Kasım 2016 13:47

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladığı iddiasına ilişkin Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 Ağustos'ta "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanmasına karar verilen Paksoy'un avukatı tutukluluğa itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, 11 Kasım'da verdiği kararında, tutuklu şüpheli Paksoy aleyhine değerlendirilebilecek somut hiçbir delil bulunmadığı, tutuklamanın tedbir niteliğinde olduğu, tutukluluğun devam etmesi halinde ileride telafisi imkansız zararların hasıl olabileceği, verilmesi muhtemel ceza ve suç vasfının değişme ihtimali bulunduğu gibi gerekçelerle tahliye talebinin kabulüne hükmetti.

Etiketler: Cahit Paksoy


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