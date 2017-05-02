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Cahit Uçuk’un Romanlarında Tip ve İletiler

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Havva Çınar’ın, Çocuk Edebiyatı türünde hazırladığı ‘Cahit Uçuk’un Romanlarında Tip ve İletiler’ adlı kitabı yayımlandı.

Cahit Uçukun Romanlarında Tip ve İletiler

02 Mayıs 2017 10:28

Kitabı hakkında açıklamada bulunan GAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Havva Çınar, çocukların merak eden, araştıran, karıştıran, sorgulayan ve soru sormaktan çekinmeyen dâhilik noktasında bir varlık olduğunu belirterek şunları söyledi; “Üçüncü gözünüz olsaydı vücudunuzun neresinde olmasını isterdiniz?” sorusuna 'Parmağımın ucunda' diyerek işaret parmağını gösteren, dâhice zekasıyla bizi şaşkınlığa uğratan bu tatlı şirin varlıklar için yazdığımız, söylediğimiz, onların zevkine sunduğumuz eserler acaba ne kadar onlara hitap etmekte. Onların dahice çalışan zekalarına yetebiliyor mu? Çocuk kavramıyla nitelendirdiğimiz kimlerdir? Yaş gruplarını neye göre sınıflandırmalıyız? Her yaş grubunun, gelişim süreci de dikkate alınınca, ihtiyaçları nelerdir? Tek amaçları oyun oynamak ve eğlenmek olan çocukların sevinçleri nelerle artar? Nelere üzülürler? Onları mutlu etmenin yolları nelerdir? vb gibi sorular çocuğu tanımaya ve anlamaya yardımcı olur. Çocuğu anlayan, tanıyan aydın görüş çerçevesinde çocuğa bambaşka dünyalar sunan çocuk edebiyatı yazarları, eserleri aracılığıyla çocuklara hangi iletileri verir? Tüm bu sorulara cevap bulabilmek ve çocuk edebiyatı gelişim çizgisini ortaya koyabilmek için çocuk edebiyatı eserleri incelenmeye ve değerlendirmeye tabî tutulmalıdır. Bu sayede çocuk edebiyatı ürünlerinin nitelikleri ortaya konulabilir. Bu bağlamda çocuk edebiyatı alanında oldukça fazla eser yazmış olan Cahit Uçuk’un çocuk romanlarını, roman kişileri ve iletiler açısından inceleyen bu çalışmam ile, yazarın çocuk edebiyatına katkılarını ve vurguladığı değer yargılarını ortaya koymayı amaçladım” dedi.

Etiketler: Cahit uçuk, GAÜ, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Havva Çınar, roman


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