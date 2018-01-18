Çakar: 'Fatih Terim'i görsem, ona sırtımı dönmem, elimi uzatırım'

Eski FIFA kokartlı hakem, futbol yorumcusu Ahmet Çakar, sevilen radyo programcısı Adem Metan'ın YouTube kanalında yayınlanan ‘Adem Metan'la 4G 1Konuk' programına konuk oldu.

"Hayat sadece futbol değildir"

Türk milletinin futbol aşkına hayran olduğunu söyleyen Çakar, “Beyaz Futbol başladığında, yayın esnasında çok istihbarat alıyoruz. Biz de bunları anlık olarak ekrana taşıyoruz. Bazen bu bilgiler doğru çıkmayabiliyor. Biz, her gazeteci gibi gelen bilgiyi değerlendiriyoruz. Program içerisinde dedikodu yapmıyoruz. Bize gelen istihbaratları değerlendiriyoruz. Zaman zaman şov yapıyoruz, asla dedikoducu değiliz. Biz insanlara ufuk açıyoruz. Futbol demek hayat demektir ama hayat demek sadece futbol demek değildir. Hakkımda, "Bir senaryo var, ona uyuyor" diyorlar. Senaryo falan yok. Yayın esnasında ne yaşanıyorsa o... Yapmacık hiçbir şey yok" dedi.

"İşte çok disiplinliyimdir"

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, iş hayatında disiplinli olduğunu, verilen görevi en iyi şekilde yaptığını ve hangi iş olursa olsun kusursuz sonuçlandırdığını söyledi.

"Merkez Hakem Kurulu Başkanı olmayı düşünmüyorum"

Radyo program sunucusu Adem Metan'ın, "Gelecekte Merkez Hakem Kurulu Başkanı olmayı düşünür müsünüz?" sorusuna Çakar, "Yakın zamanda böyle bir şeyin olması mümkün değil. Yüzde yüz, ölene kadar olmam diye kendimi bağlamam ama yakın gelecekte zor görünüyor" dedi.

"Hakemler konuşmaz, hakemlerin kararları konuşur"

Hakem kararlarına ise Çakar şu şekilde cevap verdi; "Unutmayın, hukukta hâkimler konuşmaz, futbolda da hakemler konuşmaz. Hâkimler ve hakemlerin verdiği kararlar konuşur. Şu anda hakemlerin en kötüsü 20 bin TL, en iyisi 28-30 bin TL arası sabit maaş alıyorlar. Çıktıkları maçlarda da ekstra alıyorlar. Bu Türkiye şartlarında çok iyi para".

Ahmet Çakar, son zamanlarda zayıfladığı yönündeki iddialara; "Son zamanlarda zayıflamam hakkında çok soru alıyorum. "Kanser misin? Sağlık sorunların mı var?" şeklinde sorular alıyorum. Hayır kardeşim, bilerek, isteyerek, sağlık için zayıfladım. Toplamda 35 kilo verdim. Sağlığım iyi, çok sağlamım. Düzenli sporumu yapıyorum" diye konuştu.

"Para için öpüşmem"

Çakar, "Bir sinema filmi yaptık, beklenen izlenme rakamını elde edemedik. Şunu öğrenmiş olduk; sinema farklı bir sektörmüş. Her hafta şov programı yapmak ile sinema filmi çekip yayına vermek farklıymış. İkinci bir film çekersek daha iyi olacağına inanıyorum. Teklif gelirse bir film daha çekebiliriz. Ben filmimi para için çekmedim. Hayatımda, kariyerimde, çocuklarım; ‘Babam filmde de oynadı' desinler diye çektim. Öpüşme sahnesi olursa dudak dudağa öpüşmem. Bana namahrem olan bir kadınla niye öpüşeyim? Ben evli adamım, her rolü de oynamam" dedi.

"Emekli olmayı düşünmüyorum"

Çakar, sektörden uzak kalmayacağını, Beyaz TV'de hayatının en güzel günlerini geçirdiğini ve daha çok üretken olduğunu söyledi.

"Twitter'ı anlamam birkaç ayı buldu"

Ahmet Çakar, Twitter'ı nasıl kullanmaya başladığını şu sözlerle ifade etti; "Ağustos 2011'de başladım. Birgün, Ersin Düzen ile bir araya geldik. Ersin, sürekli Twitter ile meşguldü. Merak ettim ve ben de öğrendim" dedi.

Twitter'daki ilk tweetiyle iki saat içinde 40 bin takipçisi olduğunu söyleyen Çakar, "Ben ilk önce Twitter'ı sohbet programı sandım. İlk bir iki ay Twitter'ın ne olduğunu idrak edemedim. İlk tweetim "Bende artık twitterdayım millet" olmuştu. Tweet attıktan sonra, 1 saatte 20 bin, 2 saatte 40 bin takipçi geldi. Şimdi alıştım tabi Twitter'a, iyi kullanıyorum. Sosyal medya hesaplarımı kendim yönetiyorum, danışman kullanmıyorum" ifadelerini kullandı.

"Fatih Terim'le barışırım"

Sektörden birkaç kişi ile mahkemelik olduğunu söyleyen Çakar, "Mahkemelik olduğum insanlara karşı küs kalmam, gördüğüm yerde elimi uzatırım. Biz çok mahkemelik oluyoruz, en canlı örneği Fatih Terim ile mahkemelik olmamızdır. Terim ile üç defa mahkemelik olduk. Kendisi bizi ülkeye şikayet etti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şikayet etti. Kendisini bir gün bir ortamda görürsem arkamı dönmem, kendisine elimi uzatırım. O, elini uzatır uzatmaz, o onun bileceği iştir. Futbolda, sporda, siyasette ve sanatta gerçek dostluk ve gerçek düşmanlık olmaz" diye konuştu.

"Lucescu heyecanını kaybetmiş"

"Lucescu'yu uzun dönem yorumladınız, Lucescu'nun heyecanını kaybettiğini düşünüyor musunuz? sorusuna ise Çakar, "Türk futbolu Lucescu'nun umurunda değil. Onun tek derdi varsa yoksa oğlu... Haklı da. Belki ben de yetmiş yaşıma gelsem, sadece çocuklarımı düşünürüm. Yunanistan'da bir takım çalıştırıyor. Eskiden Beşiktaş'ın maçı varken, kendisi eski takımının maçlarını izliyordu. Lucescu'da heyecan bitmiş, Allah ne verdiyse gidiyor" dedi.

"En sevdiğim hakem, Cüneyt Çakır"

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, sözlerini şu şekilde sonlandırdı; "Şuanda Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'u beğeniyorum. Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi hakemi ise Cüneyt Çakır'dır".