Hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla dava açılan Alaattin Çakıcı, mahkemenin talimatıyla ifade vermek için yoğun güvenlik önlemleri altında Bolu Adliyesi’ne getirildi. Mahkeme sonrasında yine geniş güvenlik önlemleri altında F Tipi Cezaevine gönderilen Alaattin Çakıcı kendisini görmek için gelenleri cezaevi aracına binerken selamladı.

‘Recep efendi’ başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazan Alaattin Çakıcı hakkında Tekirdağ Asliye Ceza Mahkemesi’nde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında dava açılmıştı.

Alaattin Çakıcı’nın avukatı Can Sevinç mahkeme sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada Çakıcı’nın mahkemede, "Sözler bana aittir. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben sadece Allah'a kulluk ederim. Ben kişinin makamına yönelik hakaret etmedim. Sadece kendisinin sivil kimliğine yönelik beyanda bulundum. PKK ve FETÖ'cüler ile işbirliği yaptığı için o dilekçeyi yazdım. O günkü koşullar nedeniyle bu dilekçeyi yazdım ama bugün provokatörlük yapan devlet düşmanları. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a gücünden dolayı yalakalık yapmak için konuşmuyorum. Bu söylediğim kısım 15 Temmuz'dan sonrası içindir. Hatta ben bunların Amerika işi olduğunu UYAP üzerinden Cumhurbaşkanına gönderdim" şeklinde ifade verdiğini söyledi.

Bülent Velioğlu

