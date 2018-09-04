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Çakıl yığını altında kalan işçi yaralı kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde briket çakılı yığınının altında kalan işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çakıl yığını altında kalan işçi yaralı kurtarıldı

04 Eylül 2018 19:54

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi'nde bir briket imalathanesinde yaşandı. Briket imalatında çalışan işçilerden Fethi Turan iddiaya göre imalatta kullanılan çakılın üzerinde dolaşmaya başladı. Bu sırada metrelerce yükseklikteki çakıl yığını göçtü. İşçi de yığının altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. 

Olay yerine kısa sürede ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Cankur ekiplerinin zamanında müdahalesiyle işçi çakıl yığını altından yaralı halde kurtarıldı.

Olay yerinde hazır bekleyen 112 ekiplerinin müdahale ettiği yaralı işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.  

 

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