Ödemiş ilçesindeki tarihi Birgi Mahallesinde, bahar aylarında çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan ve Mayıs ayında 7 bin 469 ziyaretçi ile bu yılki en yüksek istatistiklere ulaşan tarihi Çakırağa Konağı, Eylül ayında 2 bin 888 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Birgili Şerif Aliağa tarafından yaptırıldığı bilinen ve 90’lı yıllardan itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığınca müzeye dönüştürülen tarihi yapı, geçen yılın 9 aylık bölümünde 29 bin 542 ziyaretçiyi ağırlarken, bu yılın aynı döneminde ziyaretçi sayısı 32 bin 797 oldu. Geçen yıla göre ziyaretçi sayısı yüzde 11’lik artış gösterdi. 2015 yılı Ekim ayında yeniden kapılarını açan Ödemiş Müzesinin geride kalan 9 ayda ziyaretçi sayısı, 6 bin 161 olarak tespit edildi. Tire Müzesi de eylül ayı sonu itibariyle 5 bin 827 ziyaretçi tarafından tercih edildi.

İzmir’de ziyaretçi sayısı azaldı

İzmir genelinde ise Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayılarının 2015 yılına göre genellikle azaldığı gözlendi. 2015 yılının aynı döneminde 1 milyon 349 bin ziyaretçiyi konuk eden Efes Antik Kentinin, bu yıl 735 bin 510 ziyaretçiye ulaşabildiği belirtilirken ziyaretçi sayısı yüzde 45 azaldı. İzmir genelindeki müze ve ören yerlerini yılın 9 aylık bölümünde 1 milyon 331 bin kişi ziyaret etti. İzmir’de 2016 yılındaki müze hareketliliği, geçen yılki 2 milyon 262 bin ziyaretçi istatistiğini yüzde 41’lik azalmayla takip etti. Müze ve ören yerlerinden 9 ayda elde edilen gelir de 9,7 milyon lira olarak tespit edildi.