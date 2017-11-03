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Çakır’ın yoğun fikstürü

Son haftalarda FIFA ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kritik karşılaşmalara atanan Çakır, bu yoğun periyotta 5 günde bir maça çıkacak.

Çakırın yoğun fikstürü

03 Kasım 2017 17:54

Cüneyt Çakır, hem Süper Lig’de hem de Avrupa kupalarında zorlu bir fikstürün içine girdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 1 Kasım Çarşamba günü Tottenham-Real Madrid karşılaşmasını yöneten Çakır, bu mücadelenin ardından 5 Kasım Pazar akşamı Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor maçında düdük çalacak. Söz konusu karşılaşmaların ardından da 10 Kasım Cuma günü Dünya Kupası 2018 Avrupa Elemeleri Play-Off müsabakasında İsveç ile İtalya arasında oynanacak mücadelede görev alacak olan 40 yaşındaki hakem, bu zorlu dönemde 5 gün arayla maç yönetmiş olacak. 

Uygar Aydın
 

 

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