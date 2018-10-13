Çakıyla ağaca muhteşem şekiller veriyor

Kadirli ilçesinin Cemalpaşa Mahallesi'nde oturan 58 yaşındaki Mehmet Sünbül'ün ilkokul yıllarında hobi olarak yapmaya başladığı ahşap heykelcikler ilgi çekiyor. Kamalak ve sedir ağaçlarından kesilen kalasları yapacağı heykelciğin ölçüsünde kesen Sünbül, daha sonra sadece küçük bir çakıyla işe koyuluyor. Evde boş zamanlarında hobi olarak bu uğraşıyı yaptığını söyleyen Sünbül, normal bir heykelciği 1 ayda bitirdiğini belirtiyor. İlkokul yıllarında ahşaptan yaptığı Atatürk büstünün okul bahçesinde sergilendiğini anlatan Mehmet Sünbül en iyi işlenebilen ağacın ise şimşir ağacı olduğunu söylüyor.

Yaptığı heykelciklerde daha çok kahramanlık ve kurtuluş savaşı temalarını işleyen Sünbül, "Yaptığım heykelciklerde temam daha çok asker ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili figürler. Seyit Onbaşı'dan tutun da kucağında Yunan askeri taşıyan Mehmetçiğe kadar Kurtuluş Savaşı ile ilgili figürleri ahşap heykelciğe dönüştürdüm. Şu ana kadar yaptığım heykelcikleri satın almak isteyenler oldu. Ancak ben satmayı hiç düşünmedim. Bundan sonra ise sipariş üzerine heykelcikler yapıp satmayı da düşünüyorum. Bu yaptığım heykelcikleri görenler sadece bir çakı ile yaptığımı görünce de şaşırıyorlar şeklinde konuştu.

Selçuk Şavran

