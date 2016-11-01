İddiaya göre, Melikgazi ilçesine bağlı Seyit Gazi Mahallesi'nde, isimleri öğrenilemeyen 3 genç, 38 AU 893 plakalı otomobilin içerisinde çakmak gazı çekti. Çakmak gazının otomobile yayılmasının ardından gençlerden biri elinde bulunan çakmağı ateşleyince, sıkışan gaz bomba gibi patladı. 3 gencin, vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluştu. Sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi tedavi altına aldı. Patlama nedeniyle otomobilde maddi zarar meydana geldi.

Polis ekipleri de otomobilde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Göç