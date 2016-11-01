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Çakmak gazı bomba gibi patladı: 3 yaralı

Kayseri'de iddiaya göre otomobilin içerisinde çakmak gazı çeken 3 genç, çakmak gazının patlaması sonucu yaralandı.

Çakmak gazı bomba gibi patladı: 3 yaralı

01 Kasım 2016 22:42

İddiaya göre, Melikgazi ilçesine bağlı Seyit Gazi Mahallesi'nde, isimleri öğrenilemeyen 3 genç, 38 AU 893 plakalı otomobilin içerisinde çakmak gazı çekti. Çakmak gazının otomobile yayılmasının ardından gençlerden biri elinde bulunan çakmağı ateşleyince, sıkışan gaz bomba gibi patladı. 3 gencin, vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluştu. Sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi tedavi altına aldı. Patlama nedeniyle otomobilde maddi zarar meydana geldi.

Polis ekipleri de otomobilde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Ali Göç

Etiketler: 3 yaralı, bomba gibi patladı, çakmak gazı, Kayseri


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