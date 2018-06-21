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Çakmak gazı çeken şahıs ölü bulundu

Sivas'ta okulun bahçesinde çakmak gazı çektiği iddia edilen şahıs ölü bulundu.

Çakmak gazı çeken şahıs ölü bulundu

21 Haziran 2018 14:02

Olay, saat 11.00 sıralarında Emek Mahallesi'nde bulunan okulun bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir manavda işçi olarak çalışan Birkan Yanmaz (23) dün akşam okulun bahçesine girerek çakmak gazı çekti. Sabah okula gelen okulun güvenlik görevlisi ağaçlık alanda bir şahsın hareketsiz bir şekilde yattığını görünce 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirledi. Yapılan incelemede şahsın çakmak gazı çektiği tespit edildi. Olay yerinde polis ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından şahsın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.  

Uğur Yiğit
 

 

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