Çakmak gazı çektiği iddia edilen lise öğrencisi ölü bulundu

Olay, Uşak merkez yıkılan eski Kız Meslek Lisesi'nin olduğu alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri anayol kenarında yerde hareketsiz yatan şüpheli bir kişiyi incelemek durdular. Yapılan kontrolde kişinin hareketsiz olduğu anlaşılınca olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Yapılan incelemede isminin Umut Sevindik olduğu öğrenilen 16 yaşındaki öğrencinin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olay yerine yakın bir yerde şüpheli hareketleriyle dikkat çeken hayatını kaybeden liseli gencin arkadaşı olduğu iddia edilen N.B. (16) isimli bir genç bulundu.

N.B. isimli genç, polislere arkadaşıyla birlikte çakmak gazı çektiklerini, sonrasında arkadaşının fenalaştığını ve arkadaşını yol kenarına kadar taşımaya çalıştığını söylediği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Umut Sevindik'in kesin ölüm nedeninin araştırılması için cansız bedeni adli tıp morguna gönderilirken, N.B.'de polis kontrolünde tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Ertunç Öztürk