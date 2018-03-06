Diğer
Kategoriler

Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı!

Tokat'ta 4 yaşlarındaki bir çocuğun çakmakla oynarken perdeyi tutuşturması sonucu ahşap ev alevlere teslim oldu.

Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı!

06 Mart 2018 20:02

Edinilen bilgiye göre, Soğuk Pınar Mahallesi Behzat 33. Sokak’ta Sinan Ç'ye ait iki katlı ahşap evde perdenin alev alması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerden ev sahibi ve çocukları canlarını zor kurtardı. İkinci katta pencereden dışarı yükselen alevlere Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

Mahalle halkını korkutan yangını ev sahiplerinden Pakize Ç. (60) yaşlı gözlerle izledi. Yangının torunu E.Ç. (4) çakma oynarken çıktığını ifade eden Pakize Ç. "Ben olmasaydım çocukta yanardı. Perdeyi tutuşturmuş" dedi. Mahalle Muhtarı Rasim Yılmaz da, çocuğun çakmakla oynarken yangın çıkarmış olduğunu ifade ederek, "Mahalle sakinleri olarak sokağa itfaiye araçlarının girmesini engelleyen bir evin yıkılmasını ve elektrik hatlarının olası yangın olaylarına karşı yer altına alınmasını istiyoruz" diye konuştu.  

Nurhan İçmez

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç