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Çakmakla oyun yangın çıkardı!

Karabük’te bir dairede çakmakla oynayan çocuğun çıkardığı iddia edilen yangın sonrası apartmanda mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Çıkan yangın sonrası dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Çakmakla oyun yangın çıkardı!

25 Ekim 2017 20:27

Yangın, Fevzi Çakmak Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre Berhem D.’ye ait dairede meydana gelen olayda 10 yaşındaki R.D. çocuk odasında çakmakla oyun oynadığı sırada örtülerin tutuşması sonucu çıkan yangında alevler bir anda odayı sardı. Korkuyla odadan kaçan çocuk durumu anne ve babasına söylemesi üzerine aile kendini dışarı atarak apartmandakilere ve itfaiyeye haber verdi. Biradan dumanların tüm apartmanı sarması sonrası üst katta yaşayanlar ise evlerinde mahsur kaldı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan ise üst katta mahsur kalanları itfaiye merdiveni ile kurtardı. Bir vatandaş ise evindeki muhabbet kuşlarını yanına alarak dışarı attı. 

Öte yandan çıkan yangın sonrası dumandan etkilenen 10 yaşındaki R.D. ile Gülcan Arslan (17) hastaneye kaldırılırken, bazı vatandaşlara ise olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından müdahale edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı. 

Yasin Erdem

Etiketler: çakmakla oyun, çıocuk, Karabük, yangın

 

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