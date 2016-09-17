Çal Mağarası, 2000 yılında Trabzon İl Özel İdaresi tarafından çeşitli düzenlemeler yapılarak 2003 yılında halkın ziyaretine açık hale getirildi. Mağara kireçtaşları içindeki çatlak-fay sistemlerine bağlı olarak geliştiği belirtilirken, mağaranın bugünkü sekline iki aşamada ulaştı. Mağaranın içindeki yer altı nehrinin taşıdığı su mevsimsel olarak değişirken, yağışlı mevsimlerde mağaranın içindeki suyun derinliği 50 santimetreye kadar yükseliyor, yaz aylarında ise bu seviye 25-30 santime kadar düşüyor.

Ahşap yürüyüş yolu ve ışıklandırma sistemleriyle gelen ziyaretçileri kendine hayran bırakan Çal Mağarası'nın işletmesini geçtiğimiz aylarda Trabzon Büyükşehir Belediyesi devraldı. Mağarayı, yılda 30-35 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, mağaranın yaklaşık 850 metrelik bölümü gezilebiliyor. Yapılan çalışmaların ardından mağaranın yaklaşık 8 kilometre uzunluğuna kadar ulaşılabildiğini ve bir kilometresinin daha turizme açılabileceği belirtiliyor.

Çal Mağarası İşletmecisi Erdal Demir, geçen yıla oranla bu yıl turist sayısının arttığını belirterek, “15 Temmuz‘da yaşanan darbe girişiminden sonra mağaraya yoğun olarak gelen Arap turistler tedirgin oldu. Temmuz ayında sıkıntı yaşadık. O süreci atlattıktan sonra Ağustos ayında yoğunluğumuz devam etti. Bu sene 35 bin kişi ağırladık. Turistler yavaş yavaş çekilmeye başladı. Eylül ayının sonuna doğru biraz daha artış bekliyoruz” dedi.

Mağaranın şuanda 850 metresinin ziyarete açık olduğunu kaydeden Demir, “Yerli turistler de mağarayı ziyaret ediyor ama Arap turistler ziyaret edenlerin yüzde 70’lik bir bölümünü oluşturuyor. Mağaranın şuanda 850 metresi hizmete açık. Mağara iki kola ayrılıyor. Mağaranın toplamda 8 kilometrelik alanını keşif ettik. İleriye dönük bir çalışma yapılırsa turizm açısından önemli bir hizmet olur” ifadelerini kullandı.

Trabzon'un Düzköy ilçesinde ismini bulunduğu Çalköy mahallesine de veren Çal Mağarası denizden bin 100 metre yükseklikte bulunuyor.

Ersen Küçük