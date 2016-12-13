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Çaldı cezaevine girdi, cezaevinden de çalarak firar etti

Kırklareli’nde hırsızlık ve yağma suçlarından cezaevinde bulunan bir hükümlü, cezaevinden 10 bin TL ve 250 dolar çalarak kayıplara karıştı.


13 Aralık 2016 18:34

Olay Kırklareli’ne bağlı Kavaklı beldesinde konuşlu bulunan açık ceza infaz kurumunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinde bir hırsızlık ihbarı nedeniyle olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Hırsızlık olayının yapıldığı odada, odanın kapısının zorla açıldığı ve içeride bulunan çelik kasanın zorlanarak açılıp, 10 bin 782 TL ve 250 doların çalındığı tespit edildi.

Bu arada, cezaevi personeli tarafından arama ve sayım işlemlerinin ardından, hırsızlık ve yağma suçlarından cezaevinde bulunan hükümlü K.T.’nin firar ettiği anlaşıldı. Yapılan araştırmaların ardından hırsızlık olayının K.T. tarafından işlendiği tespit edildi. 

Halil Dağ
 

Etiketler: Cezaevi, firar


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