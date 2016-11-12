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Çaldığı 850 paket sigara ile polisi peşinden koşturdu

Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde, marketten çaldığı 850 paket sigara ile kaçarken polis kovalamacası ile yakalanan 28 yaşındaki Ş.P, kovalamaca sonucu yakalandı. Polis, şüphelinin kaçarken yola attığı 850 paket (82 karton) sigarayı ele geçirdi.

Çaldığı 850 paket sigara ile polisi peşinden koşturdu

12 Kasım 2016 00:44

İddiaya göre Ş.P., Çıldır Mahallesi 127 sokak üzerindeki bir marketten 850 paket sigara çaldıktan sonra kendisine ait araçla kaçmaya başladı. Devriye gezen polis ekibi durumundan şüphelenerek aracı takibe başladı. Polisin araçtan megafonla dur ikazlarını uymayan Ş.P., Beldibi Mahallesi’ne kaçtı. Polis, dur ikazına uymayan otomobil için seferber oldu. Beldibi Mahallesi ve Marmaris-Muğla Karayolu’nun 11’inci kilometresinde bulunan Radar Mevkii ekiplerce giriş-çıkışları tutuldu. Kovalamaca esnasında Ş.P., çaldığı sigaraları arabadan yola atmaya başladı. Yarım saat süren kovalamaca sonunda otomobil izini kaybettirdi. Polis, yola atılan sigaraları toplayarak el koydu.

MOBESE kameralarından plakası tespit edilen otomobilin Datça İlçesi istikametine gittiği belirlendi. Takip başlatan sivil polis ekipleri, Ş.P.’yi Marmaris İlçesi’ne 23 kilometre mesafedeki Hisarönü Mahallesi’nde yakaladı. Gözaltına alınan zanlı polisteki İşlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından denetimli serbestlik şartı ile serbest bırakıldı. 

Vural Efecik

Etiketler: 850 paket sigara


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