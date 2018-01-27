Çaldığı altınları kuyumcuda bozdurmaya çalışırken yakalandı

Erzincan Mimar Sinan Mahallesi'nde bir eve giren hırsız, 11 bin 100 TL değerindeki 3 adet altın bileziği çaldı. İ.K. (20) olduğu tespit edilen şahıs, çaldığı altınları kuyumcularda bozdurmaya çalıştığı sırada Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık-Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli İ.K çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak, Erzincan Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Evden çalınan 11 bin 100 TL değerindeki 3 adet bilezik ise sahibine teslim edildi.

Abdullah Aslan

