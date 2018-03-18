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Çaldığı aracın benzini bitti başka araç çaldı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, çaldığı aracın yakıtı bitince başka bir araç çalan şahıs, yakalandı.

Çaldığı aracın benzini bitti başka araç çaldı

18 Mart 2018 20:34

Olay, Gölyaka ilçesi Hacı Yakup köyü ile Gölormanı köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ilk olarak Hacı Yakup köyünden 81 GB 407 plakalı lacivert araç çalındı. Bir süre sona ise Gölormanı köyünde de 81 DC 137 plakalı beyaz araç çalındı. Çalıntı ihbarlarını alan jandarma ekiplerinin yaptığı incelemeler ve kamera araştırmalarında araçları çalan kişinin E.G. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonrasında E.G. yakalanırken, şahsın yapılan sorgusunda Hacı Yakup köyünden çaldığı aracın benzini bitince diğer aracı çaldığını ve bir süre gezdikten sonra terk ettiğini söyledi. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ederken, E.G. hakkında adli işlem başlatıldı.  

Ali Osman Çatana
 

 

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