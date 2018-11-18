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Çaldığı araçları çalıntı plakalarla kullanan şahıs yakalandı

Çaldığı araçları çalıntı plakalarla kullanan şahıs yakalandı
Çaldığı araçları çalıntı plakalarla kullanan şahıs yakalandı

Kayseri'de, çaldığı araçları yine çalıntı olarak aranan plakalarla kullandıktan sonra terk eden zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Argıncık, Erkilet, Mimarsinan Şirintepe Mahallesi, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi, Mithatpaşa Mahallesi ve Gesi Fatih Mahallesinde araçlar çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda araçlar, üstünde çalıntı plakalar takılı vaziyette şehrin değişik bölgelerinde terk edilmiş olarak bulundu. 

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araçlar ve plakalar üzerinde yaptıkları çalışmalar neticesinde olayın zanlısı olarak A.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı A.K. hakkında 7 suçtan işlem başlatıldı.  

Muhammed Kısır
 

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