Çaldığı araçları çalıntı plakalarla kullanan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre Argıncık, Erkilet, Mimarsinan Şirintepe Mahallesi, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi, Mithatpaşa Mahallesi ve Gesi Fatih Mahallesinde araçlar çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda araçlar, üstünde çalıntı plakalar takılı vaziyette şehrin değişik bölgelerinde terk edilmiş olarak bulundu.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araçlar ve plakalar üzerinde yaptıkları çalışmalar neticesinde olayın zanlısı olarak A.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı A.K. hakkında 7 suçtan işlem başlatıldı.

Muhammed Kısır

