Alınan bilgiye göre, Adana’nın çeşitli mahallelerinde apartmanlara girerek ve kilitleri kırarak 7 bisiklet çaldığı ileri sürülen Mustafa Erkmen (39), bisikletleri Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde Güney Kuşak Bulvarı üzerinde kurulan ve ‘bit pazarı’ olarak adlandırılan pazarda satarken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Uyuşturucu madde bulundurma ile gasp suçlarından aranan ve 10 sene hapis yatıp çıkan Mustafa Erkmen, gözaltına alındıktan sonra, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Zanlı, daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Nuri Pir - Umutcan İşledici

