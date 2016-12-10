Diğer
Kategoriler

Çaldığı bisikletleri satarken yakalandı

Adana'da bir kişi, çaldığı bisikletleri bit pazarında satarken suçüstü yakalandı.


10 Aralık 2016 13:04

Alınan bilgiye göre, Adana’nın çeşitli mahallelerinde apartmanlara girerek ve kilitleri kırarak 7 bisiklet çaldığı ileri sürülen Mustafa Erkmen (39), bisikletleri Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde Güney Kuşak Bulvarı üzerinde kurulan ve ‘bit pazarı’ olarak adlandırılan pazarda satarken polis ekipleri tarafından yakalandı.
Uyuşturucu madde bulundurma ile gasp suçlarından aranan ve 10 sene hapis yatıp çıkan Mustafa Erkmen, gözaltına alındıktan sonra, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Zanlı, daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

Nuri Pir - Umutcan İşledici
 

Etiketler: bisiklet, çalma


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç