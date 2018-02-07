Diğer
Kategoriler

Çaldığı imitasyon bilezik yakalattı

Eskişehir'de yaşlı bir kadının altınlarını ve paralarını çalan şüpheli, satmaya çalıştığı bileziklerin bazılarının imitasyon olduğunun ortaya çıkması sonucu jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Çaldığı imitasyon bilezik yakalattı

07 Şubat 2018 15:46

Olay, geçtiğimiz günlerde Alpu ilçesine bağlı Karakamış Mahallesi'nde yaşandı. Cemile B. isimli yaşlı kadının birikimi olan altınları ve paraları, sakladığı kanepenin altından çalındı. Bunun üzerine Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızı yakalamak üzere çalışma başlattı. 

Çalınan altınların Eskişehir'de bir kuyumcuda bozdurulduğunu tespit eden ekipler, çalışmalarını derinleştirdi. Altınların arasında imitasyon bileziklerin de bulunması çalışmaları kolaylaştırdı. Jandarma ekipleri ismi açıklanmayan şüphelinin gittiği kuyumcuyu tespit etti. Ardından yapılan çalışmada kuyumcuda 2 imitasyon bileziği de bozdurmaya çalışması öğrenilen hırsızın, Cemile B.'nin akrabası olduğunu ortaya çıktı. 

Yakalanan şahıs gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, çalınan bilezikler, bin lira ve altınlar sahibine teslim edildi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç