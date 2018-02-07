Çaldığı imitasyon bilezik yakalattı

Olay, geçtiğimiz günlerde Alpu ilçesine bağlı Karakamış Mahallesi'nde yaşandı. Cemile B. isimli yaşlı kadının birikimi olan altınları ve paraları, sakladığı kanepenin altından çalındı. Bunun üzerine Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızı yakalamak üzere çalışma başlattı.

Çalınan altınların Eskişehir'de bir kuyumcuda bozdurulduğunu tespit eden ekipler, çalışmalarını derinleştirdi. Altınların arasında imitasyon bileziklerin de bulunması çalışmaları kolaylaştırdı. Jandarma ekipleri ismi açıklanmayan şüphelinin gittiği kuyumcuyu tespit etti. Ardından yapılan çalışmada kuyumcuda 2 imitasyon bileziği de bozdurmaya çalışması öğrenilen hırsızın, Cemile B.'nin akrabası olduğunu ortaya çıktı.

Yakalanan şahıs gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, çalınan bilezikler, bin lira ve altınlar sahibine teslim edildi.