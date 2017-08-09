Çaldığı kadın çantasıyla yüzünü kapattı polisten kaçamadı

Edinilen bilgiye göre, olaylar Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi farklı günlerde 4 eve girerek 2 cep telefonu, 2 yüzük, 1 küpe ve 850 lira para çalıp kayıplara karıştı. Evine hırsız giren vatandaşlar Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine başvurdu. Yapılan başvuru üzerine polis apartmanlardaki güvenlik kamerasını inceledi. Lala Alişan Kan isimli mağdurun evinde yapılan güvenlik kamerası çalışmasında hırsızın apartmanın bahçesine duvardan atayarak girdiği ve yavaş yavaş yürüyerek ilerlediği görülüyor. Daha sonra kamelyadan giriş asma kata çıkan hırsız buradan tırmanıp Kan'ın evine giriyor. Girdiği evden çaldığı kadın çantalarıyla ise yüzünü kapatıp kaçıyor.

Polis bu görüntüleri izleyip zanlının kim olduğunu belirlemeye çalıştı. Yapılan çalışmada zanlının daha önceden hırsızlıktan çok sayıda kaydı olan Nasrettin Y. olduğunu belirledi. Polis daha sonra zanlıyı yaptığı operasyonda Seyhan ilçesinde yakaladı. Emniyete getirilerek sorguya alınan Nasrettin Y., görüntülerdeki şahsın kendisi olmadığını ileri sürdü. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Fatih Keçe