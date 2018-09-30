Çaldıkları 250 bin liralık kablolarla suçüstü yakalandılar

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Demirler Mahallesi'nde bir maden şirketine ait maden sahasında yaklaşık 250 bin lira değerinde 3 bin 200 metre kablo çalındı. Konuyla ilgili maden şirketi yetkililerince yapılan ihbarın ardından Büyükorhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri alarma geçti. Hırsızlığın meydana geldiği bölgede inceleme yapan ekipler, kabloların araziye gömüldüğünü fark etti. Kabloları bulan jandarma ekipleri, hırsızları yakalamak için pusuda beklemeye başladı. Pusuya yatan jandarma ekipleri, gece saat 02.00 sıralarında çaldıkları kabloları gömdükleri yerden çıkarmak üzere gelen Murat Y. (30), Burak Y. (21) ve Mustafa D.'yi (31) suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 3 kişi, Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Orhaneli Adliyesi'ne sevk edildi. Çalınan 250 bin lira değerindeki 3 bin 200 metre kablo ise firma sahiplerine teslim edildi.

Ali Erdem

